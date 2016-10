Syfy 09:10 bis 09:35 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Eine Lektion in Sachen Geduld USA 2010 Stereo 16:9 Merken Padawan Ahsoka ist vom Pech verfolgt: Ihr Lichtschwert wird gestohlen. Bei der Suche wird sie Tera Sinube, einem Kenner der Unterwelt, unterstützt. Der weise Jedi versucht Ahsoka zu vermitteln, wie wichtig Geduld ist, um ein Ziel zu erreichen. Bald finden die beiden heraus, dass es sich keineswegs um einen gewöhnlichen Diebstahl handelt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: Scott Murphy Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 6

