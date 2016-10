National Geographic People 03:00 bis 03:45 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Ich bin kein Terrorist GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Der arbeitslose Duane Wollum braucht dringend Geld, um auch weiterhin sein Partyleben und den Unterhalt für seine Tochter finanzieren zu können. Die Aussicht auf schnellen Reichtum lässt ihn Kokain aus Nicaragua in die Vereinigten Staaten schmuggeln. Am Flughafen fällt bei einer Routinekontrolle auf, dass er ein Päckchen am Körper trägt. Die Menschen um ihn herum gehen plötzlich in Deckung und als Duane sich umdreht, sieht er in den Lauf der Gewehre mehrere Sicherheitsbeamter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad

