David Rocco's Dolce India Kalkutta isst chinesisch CDN 2015 In Kalkutta lebt seit rund 200 Jahren die größte chinesische Gemeinde Indiens. Kein Wunder also, dass die Kochkunst des Reichs der Mitte eine wichtige Rolle für die lokale Küche spielt. Die Bürger Kalkuttas sind sogar besonders stolz auf die Fusion chinesischer und indischer Gerichte. David kann gar nicht abwarten, sie zu testen. Der Starkoch verbringt einen Tag mit einer Familie, die eine eigene chinesische Sauce produziert. Er probiert ihre köstlichen Momo-Teigtaschen und gebratenes Hühnchen.