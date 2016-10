Disney XD 21:05 bis 21:25 Trickserie Paket von X Dan TV / Völkerball! USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Dan versucht, einen Hit mit seinem Internetvideo zu landen, ohne Erfolg. Als Planet X ihm eine schwebende Kamera schickt, die ihn auf Schritt und Tritt verfolgt, entdeckt Dan, dass er durch genau diese auf allen Fernsehkanälen der Stadt ausgestrahlt wird. Doch es gibt ein Problem. (b) Als Dan das Boot von Bürgermeister Uberman zerstört, will dieser aus Wut das Bootsgeschäft von Trolls Vater schließen lassen. Dan und der Bürgermeister entscheiden sich, die entgültige Entscheidung von einem Sieg beim Völkerball abhängig zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Packages From Planet X Regie: James Wootton, Rob Boutilier