Disney XD 20:15 bis 20:35 Trickserie Phineas und Ferb Jeremys Geburtstag / Die Glücksfrage USA 2007 Stereo 16:9 HDTV (a) Candice nimmt die Hilfe ihrer Brüder in Anspruch, um Jeremy ein außergewöhnliches Geburtstagsgeschenk zu machen. Dr. Doofenschmirtz benutzt eine Maschine, die die allerschlimmsten Ängste einer Person wahr werden lassen kann. (b) Dr. Doofenschmirtz versucht die Macht über die Tri-State-Area an sich zu reißen, darum benutzt er seine neuste Erfindung, die seinen Opfern entweder Glück oder Pech beschert. Die Gang liefert sich währenddessen ein Sky Tennis Match. Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Sue Perrotto, Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh