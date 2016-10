Disney XD 19:10 bis 19:30 Trickserie Coop gegen Kat Die Baumfestung / Keksalarm CDN 2009 Stereo 16:9 Merken Coop bittet seinen besten Freund Dennis ein Baumhaus mit ihm zu bauen, damit er Millie und Kat entfliehen kann. Kat gelingt es, das Baumhaus zu übernehmen, um von dort aus, mit seinen (außerirdischen) Artgenossen zu kommunizieren. Ein wilder Kampf um das Baumhaus entbrennt... Millie schließt mit ihrer Pfadfinder-Mitstreiterin Phoebe eine Wette ab, bei der es darum geht die meisten Kekse zu verkaufen. Wenn Phoebe gewinnt, darf sie ein paar kuschelige Stunden mit Coop verbringen. Coop tut alles, was in seiner Macht steht, um Millie zum Sieg zu verhelfen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier, Josh Mepham Drehbuch: Louise Moon, Shelley Hoffman, Robert Pincombe Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 6