Disney XD 13:00 bis 13:20 Comedyserie Pair of Kings - Die Königsbrüder Der neue König (1) - Kind des Schicksals USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Brady hört mit, wie Mikayla sagt, dass sie nie mit ihm gehen wird. Er verlässt die Insel und hinterlässt einen Brief, in dem er Boomer klarmacht, dass er nie mehr zurückkehren wird. In einem Sturm versinkt die nahegelegene Insel Mindu. Boz, der König der Insel, rettet sein Volk nach Kinkow. Boz trägt das gleiche Muttermal wie Boomer, und Mason begreift, dass Boz der verschollene dritte Bruder von Boomer und Brady ist - und damit auch rechtmäßiger König von Kinkow. Von Schuldgefühlen getrieben streift Mikayla durch den Dschungel. Schauspieler: Doc Shaw (Boomer) Geno Segers (Mason) Kelsey Chow (Mikayla) Mitchel Musso (Brady) Ryan Ochoa (Lanny) Adam Hicks (Boz) James Hong (Head Elder) Originaltitel: Pair of Kings Regie: David Kendall Drehbuch: Dan Cross, David Hoge Musik: Jamie Dunlap Altersempfehlung: ab 6