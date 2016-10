National Geographic 01:10 bis 01:55 Dokumentation Die letzten Jäger Killer der Kalahari NZ 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken In Namibia geht Hayden Turner mit den San-Buschmännern auf die Jagd. Gemeinsam durchstreifen sie die Kalahari-Wüste auf der Suche nach Nahrung. Die San, die sich Khoikhoi nennen, leben seit über Zehntausend Jahren hier und kennen dieses Land wie kein anderer. Sie sind hervorragende Fährtenleser und legen als ausdauernde Läufer lange Strecken zurück, um ihre Beutetiere zu erlegen. Von ihnen lernt Hayden Turner, wie man in einer der extremsten Landschaften der Erde überlebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man Hunt