National Geographic 12:25 bis 13:20 Dokumentation Maschinen der Geschichte Die 10er Jahre: Die Industrialisierung des Krieges GB 2009 Dolby 16:9 HDTV Die 1910er Jahre erlangten in der Technikgeschichte traurige Berühmtheit als das Jahrzehnt, in dem der Krieg durch die fortschreitende Technisierung und Industrialisierung neue Dimensionen erreichte: Neuartige Waffen wie Giftgas oder die mittlerweile ausgereiften Maschinengewehre führten dazu, dass das Töten so schnell und effektiv wie nie zuvor vonstatten ging. Mit verheerenden Folgen: Zehn Millionen Soldaten kamen im Ersten Weltkrieg ums Leben, weitere sieben Millionen Opfer waren in der Zivilbevölkerung zu beklagen. Chris Barrie zeigt die Erfindungen, die dieses dunkle Kapitel in der europäischen Geschichte prägten - von den britischen "Tanks" und neuartigen Kriegsschiffen bis zu den legendären "fliegenden Kisten", in denen die ersten Luftschlachten ausgetragen wurden. Originaltitel: Britain's Greatest Machines