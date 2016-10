National Geographic 05:00 bis 05:45 Dokusoap Verschollen: Die Suche nach Cody Dial Die Konfrontation USA 2016 2016-10-30 12:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit Patas Hilfe setzen Ken und Carson Leichenspürhunde ein, um Codys Überreste zu finden - leider erfolglos. Roman ist verzweifelt. Er überführt Pata zweier Falschaussagen: Der sparsame Cody hätte niemals 300 Dollar am Tag für einen Fremdenführer ausgegeben und einen Schlafsack hatte er im Urwald auch nicht dabei. Als Ken und Carson schließlich Guicho und seine Söhne mit Patas Anschuldigungen konfrontieren, streiten sie alles ab. Kurz darauf gesteht Patas Cousin unerwartet, dass Pata ihm den Mord an Cody gebeichtet hat. Doch von Pata selbst fehlt auf einmal jede Spur. Wo versteckt er sich? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Missing Dial Regie: Aengus James Musik: Adam Sanborne