History 16:30 bis 17:20 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Wahre Raritäten USA 2015 Stereo 16:9 Merken Als Mike und Frank auf Jims Grundstück in Wisconsin kommen, finden sie sich plötzlich im Studebaker-Paradies wieder. Der eifrige Sammler besitzt genügend alte Autos, um einen Laden aufmachen zu können. Obwohl er zugibt, dass es Zeit ist, sich von einigen Stücken zu trennen, ist er mit seinen Geschichten großzügiger als mit seinen Preisen. Außerdem besuchen die Jungs Georgia, eine schrullige Designerin, die von sich behauptet, eine der besten Sammlungen im Mittleren Westen zu besitzen. Georgia liebt es zu handeln, aber die Jungs müssen erst mal herausfinden, was zum Verkauf steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12