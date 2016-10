History 15:05 bis 16:05 Abenteuerserie Aufstand der Barbaren Fritigern USA 2016 Stereo 16:9 Merken Boudicca versucht, Rom in einer der blutigsten Rebellionen der Geschichte mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Jahrhunderte kostspieliger Kriege gegen die Barbaren haben das Reich strapaziert und so endet das Zeitalter der Expansion. Eine dunkle Bedrohung aus dem Osten stürzt die römischen Grenzgebiete ins Chaos. Vor den Hunnen flüchtend suchen die Goten Zuflucht in den Armen des Feindes, Rom, wo sie nur Verrat finden. Der unwürdige Umgang mit den Goten um Anführer Fritigern entpuppt sich als verhängnisvolle Fehlkalkulation, die in Adrianopel eine selbst herbeigeführte Apokalypse einleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Waddington (Fritigern) Originaltitel: Barbarians Rising Altersempfehlung: ab 16