History 10:55 bis 11:45 Dokumentation Terra X Die letzten Minuten - Archäologie auf Schlachtfeldern Die letzten Minuten - Archäologie auf Schlachtfeldern D 2013 Stereo 16:9 Merken Die Schauplätze großer Schlachten wurden zu Synonymen für Generationen. Schlachtfeldarchäologen stoßen bei ihrer Arbeit auf die Schicksale beteiligter Soldaten und ermöglichen einen sehr persönlichen Blick auf die Wendepunkte der Geschichte. Bei Waterloo finden Archäologen die Überreste eines Infanteristen mit deutschen Münzen in der Geldbörse. In Verdun stößt ein deutsch-französisches Forscherteam in einem Kampfstollensystem auf Zeugnisse der Soldaten, die im Stellungskrieg starben. In Stalingrad, wo noch Hunderttausende vermisst werden, wird versucht, Gefallenen ein würdiges Grab zu geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12

