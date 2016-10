TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Nadeln in den Ohren USA 2006 16:9 Merken Schweren Herzens kündigt Charlies Stalker Rose an, dass sie nach London ziehen wird. Bei Charlie stößt sie damit auf taube Ohren, denn der glaubt, dies sei nur wieder eines ihrer Spielchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Melanie Lynskey (Rose) Allison Janney (Beverly) Rebecca McFarland (Leanne) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman