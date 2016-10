TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Funk und Trash USA 2013 16:9 Merken Als Carolines Pferd ein Hufeisen verliert, kontaktiert Max einen Schmied, den sie vom Oktoberfest kennt. Er stellt fest, dass das Tier gleich vier neue Eisen braucht, was richtig teuer wird. Zum Glück kann Caroline in der TV-Serie "Law & Order" eine kleine Rolle ergattern. Ist das endlich der erwünschte Geldsegen oder geht auf den letzten Metern wieder etwas schief? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Kyle Gass (Buzz) Tom Parker (D.J. Kingsley) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Michael McDonald Drehbuch: Jon Kinnally, Tracy Poust Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12