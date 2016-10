TNT Comedy 17:00 bis 17:25 Comedyserie Keine Gnade für Dad Mr. Roboto USA 2002 16:9 Merken Sean will Jimmy bei den Hausaufgaben helfen und ist Feuer und Flamme, als der ihn bittet, ihn bei einem Projekt zu unterstützen. Es dauert jedoch nicht lange, da übernimmt Sean den Bau eines Roboters vollständig, während Jimmy nur noch daneben sitzen und seinem Vater beim Basteln zuschauen darf. Lily ist in Sorge, dass Eddie beim Versuch, sie in der Tanzgruppe unterzubringen, ein wenig übertreibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Natasha Goldstone Kamera: Thom Marshall, Thomas Marshall Musik: Ween Altersempfehlung: ab 6