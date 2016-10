TNT Comedy 11:10 bis 11:30 Comedyserie Younger Exzesse USA 2015 16:9 Merken Liza versucht, Josh auf Abstand zu halten, doch nach einer zufälligen Begegnung mit einer seiner Exfreundinnen muss sie ihre Entscheidung nochmals überdenken. Kelsey ist es indes gelungen, den Autor Anton unter Vertrag zu nehmen, was sie ordentlich feiern will. Völlig betrunken schickt sie Anton schließlich eine Nachricht, in der sie ihm mitteilt, dass sie auf ihn steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sutton Foster (Liza Miller) Debi Mazar (Maggie) Miriam Shor (Diana Trout) Nico Tortorella (Josh) Hilary Duff (Kelsey Peters) Molly Bernard (Lauren Heller) Thorbjørn Harr (Anton Bjornberg) Originaltitel: Younger Regie: Tamra Davis Drehbuch: Rick Singer Kamera: John Thomas Musik: Chris Alan Lee, Peter Nashel

