13th Street 18:35 bis 19:25 Krimiserie Navy CIS New Orleans (2) USA 2014 Stereo 16:9

In den Sümpfen wird ein weiteres Mordopfer gefunden. Man nimmt an, dass der Mann den Mord an McLane beobachtet hat und deshalb sterben musste. Alles deutet darauf hin, dass hier der Serienmörder am Werk ist, den McLane angeblich vor Jahren festgenommen hat. Nun regt sich der Verdacht, dass McLane damals Beweise gefälscht hat und der echte Mörder sich noch auf freiem Fuß befindet. Ein Junge hat gesehen, dass der Täter eine weiße Uniform trug und bringt damit Gibbs (Mark Harmon) und Pride (Scott Bakula) auf die richtige Spur.

Schauspieler: Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Rocky Carroll (Leon Vance) David McCallum (Dr. Donald Mallard) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Gary Glasberg Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk