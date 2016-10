13th Street 14:35 bis 15:25 Krimiserie Law & Order Totenstille USA 2003 Stereo 16:9 Merken Die 17-jährige Sally Galan wird erschlagen in einem Hinterhof aufgefunden. Ihre Eltern waren im Glauben, sie hätte das Wochenende im Landhaus ihrer Freundin Katherine Corwin verbracht. Katherine sagt allerdings aus, dass das nur ein Vorwand war, damit Sally die Nacht mit einem Mann verbringen konnte. Der Mann heißt Kurt Lemond, bestreitet jedoch Sally umgebracht zu haben. Er gibt an, er habe sich mit Sally gestritten und sie habe die Bar, in der sie waren, vor ihm verlassen. Seine Aussage wird von der Kellnerin Julie bestätigt, die aber auch aussagt, ein anderer Typ hätte Sally dauernd angestarrt und sei ihr gefolgt, als sie die Bar verlassen hat. Da der Mann beim Zahlen viel Bargeld in kleinen Scheinen hatte, vermuten Briscoe und Green, dass es sich um einen Taxifahrer handeln könnte. Inzwischen stellt sich heraus, dass in Brooklyn ein ähnlicher Mord begangen worden ist und zwar an der 18-jährigen Holly Pinkston. Bei ihren Ermittlungen unter den Taxifahrern stoßen Green und Briscoe auf Max Bruner, der nach anfänglichem Leugnen gesteht, nicht nur diese beiden, sondern auch noch etliche andere Mädchen ermordet zu haben, aber nicht verrät, wo die Leichen sind. Sein Anwalt, Tim Schwimmer, strebt einen Deal mit der Staatsanwaltschaft an, überzeugt sich allerdings vorher, ob sein Mandant die Wahrheit sagt. Er geht zu dem Vesteck der Leichen und stellt fest, dass Bruner nicht gelogen hat. McCoy und Southerlyn versuchen von Bruner zu erfahren, wo die Leichen versteckt sind, doch der schweigt und wird schließlich zum Tode verurteilt. Um die anderen ermordeten Mädchen zu finden, setzt McCoy den Anwalt Schwimmer unter Druck, doch der beruft sich auf seine Schweigepflicht. Daraufhin wird er von McCoy wegen Beihilfe und Begünstigung mehrfacher Morde angeklagt und vor Gericht für schuldig befunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Stefanie Nava (Katie Corwin) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: William N. Fordes Kamera: John Beymer Musik: Mike Post