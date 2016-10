13th Street 10:35 bis 11:20 Krimiserie Criminal Minds Das Licht von tausend Sonnen USA 2014 Stereo 16:9 Merken In Colorado stürzt ein Flugzeug ab, 151 Personen sterben, nur der Co-Pilot überlebt das Unglück. Ein Zeuge sagt aus, vor dem Absturz einen grellen Lichtblitz gesehen zu haben. Außerdem behauptet er, das Militär habe den Jet abgeschossen. Hotch ist skeptisch, doch Garcia findet bald ein paar zu der Theorie passende Verdächtige in der ländlichen Gegend. Allerdings bleiben auch mit deren Festnahme einige mysteriöse Fragen rund um das Drama ungeklärt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Bailey Drehbuch: Sharon Lee-Watson Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 12

