13th Street 09:05 bis 09:50 Krimiserie Navy CIS New Orleans (1) USA 2014 Stereo 16:9 Merken Der Kongressabgeordnete Dan McLane wurde in New Orleans ermordet. Weil es sich bei dem Opfer um einen ehemaligen NCIS-Mitarbeiter handelt, ermittelt Gibbs (Mark Harmon) gemeinsam mit seinem Freund Dwayne Cassius Pride (Scott Bakula), der die NCIS-Außenstelle in New Orleans leitet, und Special Agent Christopher Lasalle (Lucas Black) vom FBI. Die Agenten müssen ihr Wissen bündeln, um herauszufinden, ob McLanes Tod einen politischen Hintergrund hatte oder ob ein einst von ihm verhafteter Serientäter dahintersteckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Sean Murray (Timothy McGee) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Gary Glasberg Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk

