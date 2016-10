Kinowelt 01:20 bis 03:20 Actionfilm Heroes of War CH, HK 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken China, 1948: Bereits seit mehreren Jahren stehen die Kuomintang-Truppen der kommunistischen Partei Chinas in einem unerbittlichen Bürgerkrieg gegenüber. Dieser Machtkampf um die politische Vorherrschaft in China hat auf beiden Seiten zu erheblichen Verlusten geführt. Der für Maos Volksarmee kämpfende Hauptmann Gu Zidi erhält den Auftrag, mit gerade einmal fünfzig Mann eine kriegswichtige Mine gegen anrennende, weit überlegende Kuomintang-Truppen zu verteidigen. Er darf auf keinen Fall die Truppen zurückziehen, zumindest so lange nicht, bis von den Bergen das Signal zum Rückzug erklingt. Die Kämpfe dauern an und mit zunehmender Gefechtsdauer wird Gu Zidis Truppe immer weiter dezimiert und der erlösende Signalton will einfach nicht ertönen. Das aufrüttelnde Kriegs-Epos beeindruckt mit aufwändigen und unvergesslichen Schlachten und erhielt vollkommen zu Recht 19 Filmpreise. "Der beeindruckendste Kriegsfilm seit 'Der Soldat James Ryan'." (Quelle: Sunday Times) "Spektakulär" (Quelle: London Eye) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hanyu Zhang (Gu Zidi) Chao Deng (Zhao Erdou) Wenkang Yuan (Wang Jincun) Yan Tang (Sun Guiqin) Fan Liao (Jiao Dapeng) Baoqiang Wang (Jiang Maocai) Jun Hu (Liu Zeshui) Originaltitel: Ji jie hao Regie: Xiaogang Feng Drehbuch: Heng Liu Kamera: Yue Lü Musik: Liguang Wang Altersempfehlung: ab 16