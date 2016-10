Kinowelt 22:10 bis 23:50 Horrorfilm SAW III USA, CDN 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Während die Polizei nach einer Reihe weiterer Opfer fieberhaft nach dem Jigsaw-Killer fahndet, erfreut sich dieser bereits an einem neuen sadistischen Spiel. Seine ergebene Schülerin Amanda hat im Auftrag ihres todkranken Meisters die Ärztin Dr. Lynn Denlon in ein leer stehendes Lagerhaus entführt und mit einem hochexplosiven Halsband versehen. Dort soll sie den sterbenden Jigsaw so lange am Leben erhalten, wie das ebenfalls gekidnappte Opfer Jeff benötigt, um einen mörderischen Parcours zu durchlaufen, den das Mastermind mit perversen Überraschungen gespickt hat. Setzt Jigsaws Herzschlag aus, bevor Jeff zurückkehrt, explodieren die Sprengladungen an Dr. Denlons Körper. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobin Bell (Jigsaw / John) Shawnee Smith (Amanda) Angus MacFadyen (Jeff) Bahar Soomekh (Dr. Lynn Denlon) Donnie Wahlberg (Eric Matthews) Dina Meyer (Kerry) Leigh Whannell (Adam) Originaltitel: Saw III Regie: Darren Lynn Bousman Drehbuch: Leigh Whannell Kamera: David A. Armstrong Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 18