Kinowelt 18:30 bis 20:15 Actionfilm Highspeed - Leben am Limit E 2013 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ari und Navas sind Teil der illegalen Rennszene und verdienen sich ihr Geld mit Überfällen. Mikel, ein ehemaliger Rennfahrer, ist mit der Juweliererbin Julia verlobt. Auf einer Party lernt er die verführerische Ari kennen und verbringt eine Nacht mit ihr. Sie und Navas erhoffen sich von dieser Affäre für ihren neuesten Coup Insiderwissen und leichten Zugang zu der Beute in Julias Juweliergeschäft. Alles verläuft nach Plan bis sich Ari in Mikel verliebt und Mikel langsam begreift, dass ihn seine neuen Freunde nur ausnutzen wollen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adriana Ugarte (Ari) Álex González (Mikel) Alberto Ammann (Navas) María Castro (Julia) Christian Mulas (Nano) María Calazza (Chica Despedida) Juan Pablo Shuk (Argentino) Originaltitel: Combustión Regie: Daniel Calparsoro Drehbuch: Daniel Calparsoro, Carlos Montero, Jaime Vaca Kamera: Daniel Aranyó Altersempfehlung: ab 12