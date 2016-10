Kinowelt 13:45 bis 15:20 Actionfilm Little Big Soldier CHN, HK 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein alter ausgelaugter Soldat entführt nach einer blutigen Schlacht einen jungen verletzten General. Von dem Lösegeld will er sich aus dem Kriegsdienst freikaufen. Auf der langen Reise die die Beiden antreten, müssen sie sich gegen eine Menge Schurken zur Wehr setzen und erkennen, dass sie nur überleben können wenn sie zusammenarbeiten. Action-Komödie mit grandiosen Bildern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jackie Chan (Leung Kwok) Leehom Wang (Wei-General) Lin Peng (Sängerin) Steve Yoo (Prinz Wen) Ringo Yu (Stellvertretender General Yu) Yuming Du (Wächter Wu) Xiao Dong Mei (Lou Fan Yan) Originaltitel: Little Big Soldier Regie: Sheng Ding Drehbuch: Jackie Chan Kamera: Xiaoding Zhao Musik: Xiao Ke Altersempfehlung: ab 16