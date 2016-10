Kinowelt 08:55 bis 10:30 Komödie It's a Boy Girl Thing USA, GB, CDN 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die aristokratische Streberin Nell und der großmäulige Football-Star Woody sind ohne Frage die gegensätzlichsten Typen an der High School. Als Nachbarn aufgewachsen, kennen sie sich schon seit Ewigkeiten und pflegen mindestens genauso lang eine leidenschaftliche, tief empfundene Verachtung füreinander. Umso größer ist der Schock für die beiden Streithähne, als sich ein Aztekengott den Spaß erlaubt, ihren Geist jeweils in den Körper des anderen zu verpflanzen. Doch schnell erkennen die Erzfeinde, dass dieser Rollentausch die einmalige Gelegenheit bietet, das Leben des anderen zu zerstören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Zegers (Woody Deane) Samaire Armstrong (Nell Bedworth) Emily Hampshire (Chanel) Mpho Koaho (Harry 'Horse' Horson) Sharon Osbourne (Della Deane) Maury Chaykin (Stan Deane) Brooke D'Orsay (Breanna) Originaltitel: It's a Boy Girl Thing Regie: Nick Hurran Drehbuch: Geoff Deane Kamera: Steve Danyluk Musik: Christian Henson Altersempfehlung: ab 12

