Kinowelt 06:55 bis 08:55 Drama Die wilde Zeit F 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Goldene Osella, Bestes Drehbuch, Venedig Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig Paris in den frühen 1970er Jahren: Gilles, ein junger Student, lässt sich von der politisch aufgeladenen und kreativen Aufbruchstimmung seiner Zeit mitreißen und engagiert sich mit seinen Freunden für eine neue Gesellschaftsordnung. Dabei lernt er Christine kennen, die für die gleiche Sache kämpft wie er, und verliebt sich in sie. Neben der Liebe entdeckt er die Welt der Kunst und sein Interesse für Malerei und Film. Selbst sehr talentiert erkennt Gilles, dass die Zeit gekommen ist, seinem Leben eine Richtung zu geben - und sucht, hin und her gerissen zwischen der Liebe zu Christine, seinen Freunden, seinen politischen Überzeugungen und seinen ganz persönlichen Träumen seinen eigenen Weg. Es sind bewegte Zeiten, und er muss klare Entscheidungen treffen, um den richtigen Platz im Leben zu finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clément Métayer (Gilles) Lola Créton (Christine) Felix Armand (Alain) Carole Combes (Laure) India Salvor Menuez (Leslie) Hugo Conzelmann (Jean-Pierre) Martin Loizillon (Rackam) Originaltitel: Après mai Regie: Olivier Assayas Drehbuch: Olivier Assayas Kamera: Eric Gautier Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 345 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 105 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 105 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 105 Min.