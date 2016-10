TNT Film 22:10 bis 00:00 Thriller Signs - Zeichen USA 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken Seit dem Tod seiner Frau lebt Pfarrer Graham Hess mit seinen Kindern Morgan und Bo und seinem Bruder Merrill zurückgezogen auf einer Farm. Als er eines Tages unerklärliche Zeichen im Maisfeld entdeckt, will er der Sache auf den Grund gehen. Sind es nur Zufälle? Oder Streiche von Kindern? Bo und Morgan haben sehr schnell Außerirdische in Verdacht. Als sich die merkwürdigen Ereignisse verdichten, wollen auch Graham und Merrill diese Möglichkeit nicht mehr ausschließen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Rev. Graham Hess) Joaquin Phoenix (Merrill Hess) Rory Culkin (Morgan Hess) Abigail Breslin (Bo Hess) Cherry Jones (Officer Caroline Paski) M. Night Shyamalan (Ray Reddy) Patricia Kalember (Colleen Hess) Originaltitel: Signs Regie: M. Night Shyamalan Drehbuch: M. Night Shyamalan Kamera: Tak Fujimoto Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12