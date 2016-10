FOX 03:05 bis 03:50 Mysteryserie The Walking Dead Der Tag wird kommen USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Negan gelingt es, Rick und dessen Gruppe unter seine Kontrolle zu bringen, nachdem sie die schützenden Mauern Alexandrias verlassen mussten. Jeder, der sich Negans Schreckensherrschaft widersetzt, hat das Schlimmste zu befürchten. Um seine Macht unmissverständlich zu demonstrieren, statuiert Negan ein tödliches sowie schreckliches Exempel... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Austin Amelio (Dwight) Xander Berkeley (Gregory) Lauren Cohan (Maggie Greene) Michael Cudlitz (Sgt. Abraham Ford) Seth Gilliam (Father Gabriel Stokes) Danai Gurira (Michonne) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Greg Nicotero

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 386 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 181 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 116 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 02:10 bis 03:52

Seit 76 Min.