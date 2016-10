FOX 16:50 bis 17:35 Krimiserie Navy CIS Die Mumie USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Die verbrannte und mumifizierte Leiche des Gebäudeprüfers Charles Bright wurde in einem Schornstein auf einer Marinebasis entdeckt. Das vermeintliche Brandopfer entpuppt sich als gesuchter Serienkiller, der wahrscheinlich 19 Frauen ermordet hat. Der Besuch bei den Hinterbliebenen des Toten fördert Schockierendes zu Tage. Außerdem setzt sich das Team mit McGees Buch auseinander, das wenig Zweifel daran lässt, wer als Vorlage dafür diente. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Lauren Holly (Jenny Shepard) Sean Murray (Timothy McGee) Cote De Pablo (Ziva David) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: William Webb Drehbuch: John C. Kelley Kamera: Jon L. Kunkel Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16