FOX 15:15 bis 16:05 Krimiserie Hawaii Five-0 Verschüttet USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem Steve und Danny einen Tipp vom inhaftierten Waffendealer JC Dekker über ein bevorstehendes Waffengeschäft bekommen haben, stürmen sie eine Tiefgarage. Doch der Deal findet nicht statt. In einem Nebenraum finden sie einen verwundeten Mann. Kaum haben sie ihm den Knebel abgenommen, explodiert eine Bombe und das Gebäude stürzt ein. Von nun an muss Five-O an zwei Fronten kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Michelle Borth (Catherine Rollins) Chi McBride (Lou Grover) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Maja Vrvilo Drehbuch: Steven Lilien, Bryan Wynbrandt