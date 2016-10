Niederlande 2 00:40 bis 01:10 Sonstiges Het Vermoeden René de Reuver NL 2016 Merken De scriba van de PKN, René de Reuver, is op tournee. Hij zet de kerkdeuren wagenwijd open en trekt zelf het land in. Ter voorbereiding op zijn kersverse functie wil hij sleutelfiguren in het maatschappelijk veld bezoeken en zien wat er leeft in de samenleving. Een van hen was burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. De Reuver is enorm geraakt door die ontmoeting. Zelf is De Reuver ook een verbinder. Elk mens telt voor hem en daarin ziet hij een belangrijke taak voor de kerken. Tijdens zijn tournee heeft de grote betrokkenheid van mensen op de samenleving hem geraakt. En volgens De Reuver zien we dat veel te weinig in het nieuws. Een gesprek over geloof, engagement en de rol van de kerk in de samenleving. In Google-Kalender eintragen Moderation: Marleen Stelling Originaltitel: Het vermoeden

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 232 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 22:05 bis 01:10

Seit 167 Min. Dredd

SciFi-Film

RTL 23:05 bis 00:55

Seit 107 Min. Springreiten

Pferdesport

Eurosport 23:15 bis 01:30

Seit 97 Min.