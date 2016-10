Niederlande 2 22:35 bis 23:05 Sonstiges De Monitor Koopwoning NL 2016 HDTV Merken Geluiden over huizen die ver boven de vraagprijs verkocht worden steken steeds vaker de kop op. De huizenmarkt draait weer op volle toeren en de concurrentie is hevig. In Amsterdam en Utrecht is het woningaanbod in korte tijd gehalveerd en heerst er schaarste. 'Door de oververhitting droogt het aanbod op en nemen excessen toe. Biedingen van tienduizenden euro's boven de vraagprijs komen regelmatig voor. Een zorgelijke situatie', schrijft een Utrechtse makelaar. "De woningmarkt is volslagen het Wilde Westen geworden," vult een andere makelaar aan. Welke excessen zijn er en waar leiden die toe? Zijn we de huizenmarktbubbel weer aan het opblazen? En welke rol spelen (ver)kopers, makelaars, taxateurs, banken en hypotheekadviseurs? De Monitor start een onderzoek en al snel wordt duidelijk dat veel huizenzoekers zich opgejaagd voelen door de gekte op de woningmarkt. 'Mijn hypotheekadviseur stelde voor om te bieden, zonder voorbehoud van financiering. Daar zijn we dus al beland', zo laat tipgever Karen De Monitor weten. Ze wil niet meedoen aan de ratrace in Amsterdam. Als je het huis wilt hebben, moet je soms wel 50.000 euro bieden boven de vraagprijs. Ik doe dat niet en dus heb ik nog geen huis.' Wordt die hoge verkoopwaarde door de taxateur bevestigd? En hoe reëel is die prijs dan? De Monitor onderzoekt welke risico's de oververhitting op de huizenmarkt met zich meebrengt. De vorige economische crisis begon tenslotte met een huizenmarktcrisis. Er zijn weliswaar een heleboel regels veranderd wat betreft hypotheken, maar toch lijkt de sky weer de limit te zijn in de meest populaire buurten. Zijn we een nieuwe woningbubbel aan het creëren? En houdt iedereen zich ook netjes aan de regels van koop en verkoop? Welke rollen spelen banken, taxateurs, makelaars, verkopers en kopers bij de groeiende prijzen? Drijven zij de prijzen verder op? De Monitor duikt in de wereld van de woningmarkt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Teun van de Keuken Originaltitel: De Monitor