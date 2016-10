NDR Info 08:05 bis 09:00 Sonstiges Mikado am Morgen Zum 80. Geburtstag von Christine Nöstlinger: "Konrad, das Kind aus der Konservendose" (NDR 1976) / Drei Geschichten von "Jeremy James" von David H. Wilson. Es liest Henning Venske Merken Christine Nöstlinger wird am 13. Oktober 80 Jahre alt. Sie hat über Jahrzehnte hinweg die deutschsprachige Kinderliteratur geprägt. MIKADO präsentiert einen Nöstlinger-Klassiker: Die Hörspielfassung ihrer Erzählung von Konrad, der als Bestellkind mit der Paketpost ausgeliefert wird und sogleich Anlass zu Reklamationen bietet. Mit bissigem Humor und visionär-genial sah Christine Nöstlinger vor 40 Jahren voraus, was heute in den Bereich des Möglichen rückt. Im Anschluss an das 30-minütige Hörspiel gibt es ein Wiederhören mit Jeremy James, der mit seiner Neugier und entwaffnenden Logik die Nerven seine Eltern bis zum Zerreißen beansprucht. Die berühmteste Episode darf nicht fehlen: "Der Elefant auf Papas Auto". In Google-Kalender eintragen Moderation: Jörgpeter von Clarenau