Sat.1 15:00 bis 16:00 Dokusoap Klinik am Südring D 2016 2016-10-06 03:20 16:9 HDTV Merken Die gebrochene Hand eines Mannes wird in der Notaufnahme behandelt. Angeblich hat sich der Patient die Verletzung bei einem Fahrradsturz zugezogen. Doch alle Symptome sprechen dagegen. Was hat der Verletzte zu verheimlichen?... - Ein Porsche vor der Notaufnahme: Der Fahrer und sein Kumpel haben zum Teil heftige Brandverletzungen, wollen aber nicht sagen, wie es dazu kam. Was verheimlichen die beiden? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Klinik am Südring