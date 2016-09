WDR 22:10 bis 22:55 Reportage die story D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Im Sommer 2015 fand in der Deutschen Botschaft in London ein vertrauliches Gespräch statt. Rechtsanwälte einer internationalen Kanzlei konfrontierten die angereiste Vertreterin des Bundesfamilienministeriums mit bisher unbekannten Unterlagen. Die Archivfunde sollen belegen, dass die Contergan-Opfer durch unrechtmäßige Kooperation von Bundesregierung und Landesregierung NRW mit der Herstellerfirma Grünenthal betrogen wurden. Die Dokumente erzählen davon, wie die Herstellerfirma aus der Verantwortung entlassen wurde. Gesprächsprotokolle und Vermerke dokumentieren einen Skandal, der anders verlief, als man der Öffentlichkeit bislang präsentiert hat. Bis zum Sommer wollen Wissenschaftler der Universität in Münster einen Bericht veröffentlichen, der die Rolle der Politik in dem Skandal beurteilen soll. Aber werden die neuen Unterlagen aus den Archiven überhaupt berücksichtigt? Die Opfer jedenfalls machen sich auf zu einem neuen Kampf um eine gerechte Entschädigung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: die story Regie: James Pastouna

