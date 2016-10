Schauspieler: Ashleigh Brewer (Ivy Forrester) Scott Clifton (Liam Spencer) Don Diamont (Bill Spencer Jr.) Reign Edwards (Nicole Avant) Thorsten Kaye (Ridge Forrester) John McCook (Eric Forrester) Karla Mosley (Maya Avant)

Originaltitel: The Bold and the Beautiful Regie: Michael Stich Drehbuch: Patrick Mulcahey