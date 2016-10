RTL 9 15:25 bis 16:15 Krimiserie Mick Brisgau Je ne le dirai à personne D 2012 Merken Mick et Andreas enquêtent sur la mort d'une lycéenne suite à la parution sur internet de photos nues de sa meilleure amie. Une affaire sur fond de harcèlement moral au lycée qui met en lumière les liens troubles entre élèves et professeurs. Au commissariat, une autre enquête est en cours : suite à une soirée très arrosée, Gabi cherche à savoir pourquoi Mick s'est réveillé avec son soutien-gorge, et Meisner, avec sa culotte. Une situation qui n'amuse guère son fils, Andreas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Michael "Mick" Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Proschat Madani (Tanja Haffner) Robert Lohr (Roland Meisner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Tatjana Clasing (Uschi Nowatzki) Nadia Hilker (Romy Weidner) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Peter Stauch Drehbuch: Jörg Alberts, Susanne Wiegand Kamera: Felix Poplawsky Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 6