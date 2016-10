RTL 9 11:55 bis 12:10 Sonstiges Drôles de gags DROLES DE GAGS F 2015 Merken Détendez-vous avec Drôles de gags, l'émission la plus divertissante qui soit! Au programme, un florilège de moments drôles et insolites, des instants cocasses et des ratés aussi drôles qu'attendrissants. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drôles de gags