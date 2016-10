RTL 9 18:20 bis 18:45 Sonstiges Top models 7091 USA 2015 Merken Bill est sur un petit nuage à l'idée qu'il a toutes les cartes en main pour prendre le pouvoir chez Forrester Creations. Ivy et Steffy attendent une réponse de la part de Liam. Ridge se jure de tout faire pour aider Caroline à se remettre rapidement sur pied. Constatant que la situation de Maya a changé, sa s?ur espère qu'elle pourra lui pardonner sa trahison. Rick tente le tout pour le tout pour empêcher Ridge de mettre son plan à exécution. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashleigh Brewer (Ivy Forrester) Scott Clifton (Liam Spencer) Reign Edwards (Nicole Avant) Linsey Godfrey (Caroline Spencer) Thorsten Kaye (Ridge Forrester) John McCook (Eric Forrester) Karla Mosley (Maya Avant) Originaltitel: The Bold and the Beautiful Regie: Cynthia J. Popp Drehbuch: John F. Smith