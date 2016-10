La célèbre marque de saucisses Heinziger, enseigne emblématique de la ville de Essen, est touchée simultanément par un scandale et un drame : la mise sur le marché de saucisses avariées, et le meurtre de son directeur administratif. Mick et Andreas enquêtent sur le lien entre ces deux affaires, qui catalysent l'affrontement entre les défenseurs des traditions locales et les représentants d'un changement radical. In Google-Kalender eintragen