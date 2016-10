RTL 9 13:05 bis 14:35 Sonstiges Le club des infidèles USA 2006 Merken Linda, Cindy et Meredith ne sont pas heureuses en ménage. Aussi suivent-elles la thérapie de groupe animée par le docteur Bobbie Adler. Cette praticienne, qui anime régulièrement une émission de radio, a une réputation quelque peu sulfureuse : elle n'a de cesse de faire l'apologie de l'adultère comme remède aux frustrations générées par la vie en couple. Les trois amies ne tardent pas à appliquer à la lettre les recommandations de leur thérapeute... Bientôt, Bobbie est sauvagement assassinée à son domicile. La police ouvre une enquête et s'intéresse aux patientes de la victime. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charisma Carpenter (Linda Stern) Katya Gardner (Cindy Hartford) Kirsta Bridges (Meredith Glass) Kate Trotter (Detective Rollins) Tim Campbell (Richard Stern) Rogue Johnston (Tony Armstrong) Chris Violette (Paolo Abruzzi) Originaltitel: Cheaters' Club Regie: Steve DiMarco Drehbuch: Kevin Commins, Camilla Carr Musik: Stacey Hersh