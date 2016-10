RTL 9 05:10 bis 06:00 Sonstiges 112 Unité d'urgence Le saut de l'ange D 2008 Merken Après un plan social massif qui a vu le licenciement économique de plus de 500 personnes, un employé de VAA menace de se jeter dans le vide depuis le toit de l'immeuble de la compagnie d'assurance. L'alerte est donnée aux urgences et les équipes menées par Bender arrivent sur place. Pendant ce temps, dans les bureaux, les prises de bec entre Martin et le docteur Driesen reprennent de plus belle alors que Steffi continue tant bien que mal à dissimuler sa relation avec le chef d'unité. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Simona Brokmann (Rita Brandt) Tanja Lanäus (Judith Voss) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Mats Reinhardt (Peter Wells) Sandra Schlegel (Kristin Driesen) Max Alberti (Tom Wagner) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Regie: Bernd Lemke Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic