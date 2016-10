RTL 9 16:15 bis 17:50 Sonstiges Une vie a reconstruire Une vie à reconstruire CDN 2012 Merken Terry Polesky, sergent dans les marines et blessé au combat, se voit réformé à son plus grand désespoir vu la gravité de sa blessure. Suite à cette nouvelle, Terry bascule dans une profonde dépression et un seul être semble pouvoir lui apporter un peu de réconfort : Duke, un chien très attachant... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Weber (Terry) Allison Hossack (Dr. Angela) Kendall Cross (Bethany) Primo Allon (Bryan) Sage Brocklebank (Worker) Dawn Chubai (Reporter) Jakob Davies (Troy) Originaltitel: Duke Regie: Mark Jean Drehbuch: Michael J. Murray Musik: Michael Richard Plowman