RTL 9 14:50 bis 16:35 Komödie Just Friends USA, D, CDN 2005

A l'école, Chris était toujours " l'ami " des filles, car il ne répondait pas réellement aux critères de sélection. Chris Brander et Jamie Palamino sont amis depuis toujours. Chris décide qu'il est temps de faire évoluer leur relation, mais Jamie souhaite qu'ils restent amis. Humilié et le coeur brisé, il fuit à L.A où il devient un producteur de musique très convoité, que toutes les filles s'arrachent...

Schauspieler: Ryan Reynolds (Chris) Anna Faris (Samantha James) Chris Marquette (Mike Brander) Fred Ewanuick (Clark) Amy Matysio (Darla) Barry Flatman (Mr. Palamino) Devyn Burant (Brett) Originaltitel: Just Friends Regie: Roger Kumble Drehbuch: Adam Davis Musik: Jeff Cardoni Altersempfehlung: ab 6