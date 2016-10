RTL 9 13:10 bis 14:50 Sonstiges Lolita malgré moi USA, CDN 2004 20 40 60 80 100 Merken Après avoir passé son enfance en Afrique avec ses parents zoologistes, Cady pensait tout savoir sur les animaux féroces. Mais lorsqu'elle atterrit dans un lycée de l'Illinois, elle découvre un univers encore plus exotique, plus mystérieux et plus dangereux que toutes les jungles : le monde des filles de 15 ans... Tentant de s'intégrer, malgré les mauvaises blagues, les mauvais jeux de mots et la mauvaise volonté des autres lycéennes, Cady croise malheureusement la route de la pire d'entre toutes, la Reine des Lolitas branchées et assoiffées de pouvoir, celle pour qui chaque jour est un combat pour être la plus belle, la plus populaire et la plus prestigieuse : Regina, leader du trio des " Plastiques ". Les jeux de pouvoir n'ont plus de secret pour cette manipulatrice. Et lorsque Cady tombe amoureuse de l'ex-petit ami de Regina, la Reine des " Plastiques " va tout mettre en oeuvre pour détruire la vie sociale de la naïve et trop gentille Cady. Mais Cady va peu à peu apprendre à se défendre. Commence alors une guerre terrible... mais tellement jouissive pour ceux et celles qui ne font que regarder ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lindsay Lohan (Cady Heron) Rachel McAdams (Regina George) Tina Fey (Ms. Norbury) Tim Meadows (Mr. Duvall) Amy Poehler (Mrs. George) Ana Gasteyer (Cady's Mom) Lacey Chabert (Gretchen Wieners) Originaltitel: Mean Girls Regie: Mark Waters Drehbuch: Rosalind Wiseman, Rosalind Wiseman, Tina Fey Musik: Rolfe Kent Altersempfehlung: ab 12