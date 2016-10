Motorvision.TV 09:05 bis 09:35 Magazin Biker Lifestyle D 2015 Stereo 16:9 Merken Zum 10. Jubiläum kamen über 200 Monsterbikes in die Westernstadt Pullman City im Harz.Viele kamen schon am Donnerstag um das Event in vollen Zügen zu genießen. Der Film beginntmit dem Zusammenbau einer Maschine bei Boss Hoss Cycles, welches auf der Party verlost wurde.Der Wettergott hatte wieder seine Launen und so wurde das traditionelle Dragrace schon am Freitag ausgetragen. Die Party fand bis kurz vor Mitternacht in der Mainstreet statt. Der Samstagwar schöner als erwartet und die Tour zum Hexentanzplatz konnte stattfinden. In der Stadt sahenwir uns die schönsten Custom Boss Hoss an, unter anderem eine Hoss mit Ferrari Motor. Der Burn Out In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Biker Lifestyle

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 222 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 14:16

Seit 73 Min. Plötzlich Star

Komödie

ProSieben 08:30 bis 10:35

Seit 42 Min. Tischtennis

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:30

Seit 42 Min.