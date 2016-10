puls 4 20:15 bis 22:25 Thriller Die Stunde der Patrioten USA 1992 Nach dem Roman von Tom Clancy 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zufällig ist Jack Ryan zur Stelle, als ein radikaler Flügel der IRA ein Attentat auf den nordirischen Minister Lord Fox begeht. Ryan vereitelt den Anschlag, doch der Bruder des Terroristenchefs Miller kommt dabei ums Leben. Miller schwört Rache und setzt nach seiner Befreiung durch Komplizen alles daran, Ryan, der mittlerweile zum CIA zurückgekehrt ist, auf amerikanischem Boden zu attackieren. Nur knapp überleben Ryans Frau und Tochter einen Anschlag. Der CIA läßt ein Terroristencamp in Afrika vernichten, in dem man die IRA-Leute vermutet. Tatsächlich überfallen sie Ryans Haus, als dieser von Lord Fox besucht wird. In einem letzten Zweikampf beseitigt Ryan die Gefahr. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Harrison Ford (Jack Ryan) Anne Archer (Cathy Ryan) Sean Bean (Sean Miller) Samuel L. Jackson (Robby Jackson) James Fox (Lord Holmes) Patrick Bergin (Kevin O'Donnell) Richard Harris (Paddy O'Neil) Originaltitel: Patriot Games Regie: Phillip Noyce Drehbuch: W. Peter Iliff, Donald Stewart Kamera: Donald McAlpine Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 16