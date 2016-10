Sky Sport Austria 21:15 bis 23:45 Basketball Basketball: Österreich ece Bulls Kapfenberg - Raiffeisen Fürstenfeld Panthers, 4. Runde A Stereo 16:9 HDTV Merken Steirer-Duell in der ABL! Die Bulls Kapfenberg fordern die Fürstenfeld Panthers. Kommen die Bulls von Headcoach Michael Schrittwieser in die Spur? Nach dem erfolgreichen Saisonstart gegen die Lions kassierten die Kapfenberger zwei Pleiten in Serie. "Wir haben katastrophal begonnen, keinen Rhythmus gehabt und uns zurück gekämpft", sagte Forward Filip Krämer nach dem 57:72 in Wels. "Am Schluss hat der WBC mehr Herz gezeigt und wollte den Sieg einfach mehr." Die Panthers zeigten beim 82:65-Erfolg gegen die Swans "eine durchaus gelungene Vorstellung mit einem kleinen Durchhänger im zweiten Viertel, aber unter dem Strich ein Kompliment an meine Mannschaft", betonte Headcoach Peter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie