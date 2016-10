Sky Sport Austria 01:15 bis 03:30 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL EC Red Bull Salzburg - Dornbirner EC, 9. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Die "Bulldogs" beißen wieder! Beim 3:4 gegen die tschechischen "Adler" von Orli Znojmo am Freitagabend zog der Dornbirner Eishockey Club noch den Kürzeren. Keine 24 Stunden später feierten die Vorarlberger einen 4:2-Erfolg gegen den slowenischen Klub HDD Olimpija Ljubljana. Mit seinem zweiten Saisonsieg machte das Team von Headcoach Dave MacQueen wieder Boden auf das Tabellenmittelfeld gut. "Ein Muss-Sieg, der nach der Niederlage vom Vortag vor allem der Moral guttut", betonte DEC-Stürmer Martin Grabher-Meier. Jetzt muss Dornbirn bei Titelverteidiger Salzburg seinen Mann stehen. Der Meister gewann in Linz 4:1. Im Tableau schlossen die "Bullen" zu den Vienna Capitals u. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie